Frattesi ‘bello de nonna!’ Festa dell’Inter in dolce compagnia

Frattesi ha mantenuto la sua promessa: ossia quella di portare la nonna a San Siro per la festa scudetto dell’Inter. Detto fatto. Una bella fotografia.

FESTA CON NONNA − Davide Frattesi festeggia lo scudetto insieme a sua nonna. Il centrocampista dell’Inter, che ha vinto il suo primo scudetto in carriera, ha portato a San Siro tutta la famiglia, compresa la tanto amata nonna. Bellissimo momento a San Siro fra i due dopo la consegna del titolo di campione d’Italia. Frattesi aveva lanciato una promessa tempo fa, ovvero quella di portare la nonna a San Siro. Ora eccola qui a festeggiare col nipotino campione d’Italia. Stagione molto importante per Frattesi, che ha messo a referto in stagione otto gol e sei assist in 41 partite complessive.

Frattesi festeggia lo scudetto dell’Inter con nonna

PRECEDENTI − La mamma è sempre la mamma, ma lo stesso vale anche per la nonna. Frattesi ha voluto festeggiare lo scudetto con nonna Stefania, da sempre sua grande sostenitrice. Non è la prima volta che un giocatore festeggia con la nonna durante una partita. Era già successo ad Alessandro Florenzi, ai tempi della Roma. In quel caso, durante un gol, il difensore salì in tribuna per andare ad abbracciare sua nonna. Insomma, belli de nonna.