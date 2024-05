Correa, nemmeno all’ultima giornata! Il Marsiglia chiude vincendo

Il Marsiglia ha battuto in trasferta il Le Havre per 1-2, ma Joaquin Correa non è entrato nemmeno per un minuto. Si chiude una stagione disastrosa per il giocatore di proprietà dell’Inter.

CHE DELUSIONE − Correa non entra nemmeno all’ultima giornata e chiude la sua stagione col Marsiglia con la bellezza di zero reti e zero assist. La squadra di Gasset chiude, invece, all’ottavo posto il suo campionato vincendo sul campo del Le Havre per 1-2 grazie alle reti di Aubameyang e Murillo. Nel finale, il rigore dei padroni di casa firmato da Bayo. Niente da fare per Correa, che resta novanta minuti in panchina e conclude in malo modo la sua annata in Francia. Dunque, il suo ritorno all’Inter è già deciso, visto che il Marsiglia, senza la qualificazione alla Champions League, non lo riscatterà.