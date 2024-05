VIDEO – Inter-Lazio 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Lazio, posticipo pomeridiano della trentasettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza.



FESTA ONORATA – Inter-Lazio 1-1 nel posticipo pomeridiano della trentasettesima giornata di Serie A. L’Inter prima fa quantomeno un punto per non perdere, poi alza la coppa per la vittoria dello scudetto. Subito occasione per Marcus Thuram, ma il rientrante Ivan Provedel dopo due mesi di stop mostra subito di non essere arrugginito. Al 4′ segnerebbe la Lazio con un destro piazzato di Valentin Castellanos, ma parte in fuorigioco sul lancio di Daichi Kamada e il VAR annulla. È proprio Kamada ad aprire però le marcature al 32′, dopo tanta Inter, con un sinistro a effetto dai venti metri. Il giapponese conferma di essere tutt’altro giocatore rispetto a quello spento visto prima dell’arrivo di Igor Tudor. Provedel salva ancora la Lazio al 58′, su colpo di testa di Nicolò Barella, dal corner chi incorna è Lautaro Martinez e prende il palo. Di contro l’ex Matias Vecino lo sfiora con un diagonale all’ora di gioco. Il pareggio è a tre minuti dal 90′: punizione di Alexis Sanchez e l’altro subentrato Denzel Dumfries di testa sovrasta Adam Marusic per l’1-1.

INTER-LAZIO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Inter-Lazio dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.