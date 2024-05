Pavard racconta otto mesi di Inter: come Benji è diventato ‘l’Interista’!

Benjamin Pavard traccia il proprio profilo, che sembrerebbe già quello di un vero e proprio interista. Il viaggio del francese è stato breve, ma davvero intenso.

IL TEMPO – Sembra passata un’eternità da quando Benjamin Pavard era su un’aereo che da Monaco lo portava a Milano, per iniziare una nuova avventura in nerazzurro. Eppur, per assurdo sono trascorsi solo poco più di otto mesi, in cui il giovane francese ha potuto vivere tutte le emozioni del viaggio per la seconda stella, ambientandosi perfettamente all’ambiente Inter. In un’intervista a Repubblica il difensore nerazzurro racconta proprio questi suoi primi mesi da insediato nella squadra di Simone Inzaghi, toccando quelli che sono stati i punti salienti della stagione nerazzurra ma anche della propria carriera.

PARTENZA – Il punto di partenza della storia di Pavard con l’Inter si apre proprio su quell’aereo preso lo scorso agosto per raggiungere Milano e conoscere finalmente i nuovi compagni dell’Inter. Lì, seduto comodo e guardando fuori dal finestrino, il francese aveva scattato una foto, pubblicandola sui social con la frase “Benji l’Interista”. Un gesto semplice, quasi banale, che però conquistò immediatamente i tifosi nerazzurri, fieri di comprendere che quello in arrivo sarebbe stato un calciatore molto desideroso di iniziare con quei colori.

Pavard, dall’arrivo all’Inter all’integrazione nel gruppo

SCELTA – Effettivamente, è lo stesso Pavard a spiegarlo nell’intervista: non vedeva l’ora di lasciare Monaco per intraprendere una nuova esperienza e l’Inter era la meta dei sogni. Come quando da bambino – come riferisce – la sceglieva alla PlayStation, così la scorsa estate l’ha scelta nella realtà. Anche per questioni di tattica, visto che nel Bayern Monaco Pavard giocava come terzino mentre in nerazzurro da difensore centrale. E quest’ultimo è il ruolo che predilige maggiormente, soprattutto nell’interpretazione di Simone Inzaghi, che colpisce il francese per la sua attenzione e concentrazione perenne.

AVVERSARI – Pavard, pur essendo arrivato all’Inter da solo una stagione, sembra avere già sangue nerazzurro nelle vane. Lo ha dimostrato emblematicamente anche nell’ultimo derby, quando ad ogni intervento in difesa riuscito esultava con grinta e orgoglio. E proprio parlando di quello scontro col Milan, il difensore rivela di avere stuzzicato gli avversari e connazionali francesi rossoneri, avvisandoli che proprio in quella gara l’Inter avrebbe conquistato lo scudetto. Detto fatto, ovviamente. E come se questo non bastasse, da vero interista che si rispetti, Pavard ha già scelto le vittime per il proprio primo gol: Milan o Juventus.