Michel (Girona): «Voglio l’Inter in Champions League! Casa o fuori? Spiego»

Il Girona si è aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League nell’ultimo weekend, chiudendo il discorso con una gran vittoria sul Barcellona. Michel, l’allenatore dei catalani, si augura di affrontare l’Inter.

POSSIBILE AVVERSARIO – Ci sarà anche il Girona nella nuova Champions League, al via a settembre. Un risultato strepitoso per il club catalano, che di certo non è abituato a certi palcoscenici. L’allenatore Michel fa la “conta” delle possibili avversarie: «Quando ero al Rayo Vallecano si cantava molto “Rayo-Liverpool” e voglio giocare con il Liverpool. Lo voglio. Poi qualche squadra storica, che può essere il Bayern Monaco o la Juventus anche se non so se si qualificherà. Il Milan, l’Inter…»

Michel con la speranza Girona-Inter in Champions League

LA PREFERENZA – Rispetto a questa stagione, nella prossima Champions League gli incroci saranno solo una volta e non due nel girone. Michel quindi deve specificare le scelte: «Siccome il format è cambiato, con quattro partite in casa e quattro fuori, voglio andare in trasferta ad Anfield e giocare in casa contro l’Inter e il Bayern Monaco. Certo: perché la gente sia contenta. Poi qualche grande stadio: mi è piaciuto quello del Borussia Dortmund, con il muro giallo. È un altro club che vorrei affrontare. E sarebbe bello anche per tutta la stampa del Girona, che ci andrebbe».