Juan Jesus non dimentica: «All’Inter 5 anni bellissimi! Lì ho giocato col mio idolo»

Juan Jesus non dimentica gli anni all’Inter, che gli hanno permesso di giocare ad alti livelli e di imparare dal suo idolo più grande.

NON DIMENTICA − Intervistato da Betsson Sport, il difensore del Napoli Juan Jesus non dimentica gli anni trascorsi a Milano: «Ho fatto 5 anni bellissimi all’Inter, 5 anni bellissimi a Roma, 3 anni alla Roma. Penso di aver fatto una bellissima carriera. All’inizio ero molto simile a Lucio, che era per me un punto di riferimento. Mi paragonavo a lui perché prendevo palla, dribblavo tutti. Poi ho avuto il piacere di giocare insieme a lui e per me è stato un onore. L’altro riferimento è Juan della Roma. Lucio mio idolo brasiliano, perché erano gli anni in cui andava fortissimo al Bayern Monaco, poi ho coronato il sogno di giocare e imparare da lui all’Inter e nel Brasile. Ha vinto tantissimo, ha fatto il triplete: idolo!».

Juan Jesus ricorda gli anni all’Inter, dopo le ultime tensioni

QUERELLE − Quest’anno Juan Jesus ha avuto qualche tensione con i colori della sua ex Inter e in particolare con Francesco Acerbi. Un paio di mesi, infatti, durante la partita tra Napoli e Inter, i due difensori hanno avuto un brutto battibecco con lo stesso centrale brasiliano che ha accusato il collega interista di aver proferito nei suoi confronti frasi razziste. Caso più o meno rientrato con la sentenza del Giudice Sportivo, che ha “graziato” il giocatore dell’Inter. Lo stesso Juan Jesus nelle ultime ore era ritornato sul caso.