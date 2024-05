Longhi: «Lautaro Martinez? Vedo troppo pessimismo! Ancora presto»

Longhi ha detto la sua su Lautaro Martinez, che ancora non ha rinnovato il suo contratto con l’Inter. Il giornalista giudica eccessivo il pessimismo intorno a questa situazione.

PESSIMISMO ECCESSIVO − Bruno Longhi risponde alla domanda di un ascoltatore sul futuro di Lautaro Martinez e sulla sua eventuale partenza dall’Inter in caso di mancato rinnovo: «Il può ci stare: è una situazione di conti. L’Inter deve cercare il pareggio di bilancio e la speranza è migliorare l’aspetto economico-finanziario. Se non ci dovessero essere problemi da questo punto di vista, Lautaro Martinez dovrebbe rinnovare. Ma se dovesse andare via non sarebbe nulla di nuovo all’Inter, che lo scorso anno ha perso Lukaku e Dzeko e negli anni passati di nuovo Lukaku e Hakimi. Ma secondo me c’è troppo pessimismo, non è il momento di mettere sentenze». Il giornalista ha espresso questo pensiero su Radio Sportiva.

Lautaro Martinez e il rinnovo con l’Inter

ATTESA − I tifosi dell’Inter iniziano ad essere un po’ preoccupati in merito al rinnovo di Lautaro Martinez. Il Toro non ha ancora trovato una quadra con il club, che presto incontrerà il suo agente, Alejandro Camaño, per fare il punto della situazione e trovare il giusto compromesso. Ad oggi, il capitano nerazzurro chiede circa 10 milioni di euro di base fissa a salire, mentre il club è disposto ad arrivare a questa cifra solamente con dei bonus legati ai risultati di squadra. La distanza rimane, ma come spiega anche Longhi, filtra, da parte dei tifosi, fin troppo pessimismo. Bisogna attendere l’incontro tra le due parti.