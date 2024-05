Arnautovic, riconferma da quarta (quinta?) punta: un obiettivo

Nelle ultime tre giornate, Marko Arnautovic ha collezionato due presenze da titolare e tre gol, tra cui la doppietta contro il Verona. La conferma all’Inter arriverà per forza di cose, vista la sua situazione contrattuale, come quarta o quinta punta. Con un obiettivo.

RICONFERMATO – Considerando che il riscatto dal Bologna (8 milioni di euro circa) sarà esercitato a partire dall’estate e che gli spettano due anni di contratto (fino al 2026), Marko Arnuatovic sarà per forza di cose riconfermato all’Inter, al di là delle sue prestazioni in questa stagione che hanno fatto storcere il naso a diversi tifosi. Prestazioni che ha però migliorato proprio nel finale di stagione, quando contro Frosinone e Verona, entrambe gare nelle quali è partito da titolare, ha collezionato tre gol. Mostrando di avere ancora i colpi necessari per poter dare il suo contributo, specialmente in una stagione come la prossima che vedrà un’infinità di impegni.

Arnautovic, un obiettivo raggiungibile nella stagione 2024-2025

DOPPIA CIFRA – In questa stagione Marko Arnautovic ha messo a referto un totale di 7 gol in stagione, ripartiti fra tutte le competizioni. Pochi, considerando il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire. Ma numeri che sono anche figli dell’infortunio sul campo dell’Empoli, che lo ha tenuto fuori a lungo. Ecco perché in vista della prossima stagione non è impensabile che il vero obiettivo del nazionale austriaco possa essere quello di arrivare a toccare la doppia cifra. Specialmente con meno pressione addosso, visto l’arrivo in qualità di terza punta dell’iraniano Mehdi Taremi, e – si spera – una migliore condizione fisica.

PREPARAZIONE – Non dimentichiamo infatti che lo scorso anno Marko Arnautovic arriva all’Inter soltanto verso la fine del mercato, dopo una lunga ricerca per gli uomini mercato nerazzurri di un sostituto al colpo Romelu Lukaku, sfumato per i comportamenti del belga che lo hanno portato a dover ripiegare sulla Roma. Quest’anno, dopo l’Europeo con l’Austria, Arnautovic potrà svolgere la preparazione precampionato con l’Inter e prepararsi fin da subito sotto la guida di Simone Inzaghi, per poter dare finalmente il suo contributo in una stagione che si preannuncia già impegnativa.