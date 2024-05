Inzaghi, toni distesi con la dirigenza: fissato l’incontro per il rinnovo

Si è svolto oggi l’incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter per definire le strategie in vista della prossima stagione. Fabrizio Biasin tramite Twitter fa il punto su quanto avvenuto oggi e anticipa già il prossimo incontro.

INCONTRO – Dopo il passaggio della proprietà dalla famiglia Zhang a Oaktree, è tempo di incontri per conoscersi e per definire le nuove strategie in vista del futuro. In quest’ottica va letta la riunione di oggi fra il tecnico Simone Inzaghi e i dirigenti dell’Inter. Un incontro che ha visto anche toni molto distesi, come sottolinea il giornalista Fabrizio Biasin, alla presenza sia del tecnico che dei dirigenti vecchi e nuovi della società nerazzurra.

Inzaghi, nuovo incontro in vista: tema caldo da affrontare

PROSSIMA DATA – Adesso per Simone Inzaghi è in vista un nuovo incontro con la dirigenza dell’Inter, anche perché resta un tema molto caldo da discutere. Ovvero quello del rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2025. Tutto è già pronto e definito per un prolungamento fino al 2027, con la dirigenza pronta a consegnargli le chiavi della squadra per i prossimi anni, anche e soprattutto per proseguire nel solco tracciato negli ultimi anni del suo grande lavoro sulla, panchina nerazzurra. Con l’apice, nella stagione appena conclusasi, del ventesimo scudetto. Incontro che avverrà la prossima settimana, dopo l’assemblea dei soci – fissata per il 4 giugno – che definirà il nuovo Consiglio d’Amministrazione e, soprattutto, il nuovo presidente.

AGENDA – Dopo l’incontro con Simone Inzaghi, per la dirigenza dell’Inter sarà poi il momento di incontrarsi con l’agente di Lautaro Martinez. Bisognerà infatti capire le vere intenzioni del capitano nerazzurro, anche per definire le strategie di mercato, dal momento che già quest’estate sarà necessario muoversi in caso di un mancato accordo. Vero che il contratto scadrà nel 2026, ma arrivare a un anno dalla scadenza metterebbe la società decisamente in difficoltà.