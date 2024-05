Arnautovic pronto alla riconferma? Un dubbio e una certezza per l’Inter

Marko Arnautovic si è reso protagonista di un match di pregevole fattura grazie alla sua doppietta con cui l’Inter ha pareggiato contro il Verona nell’ultima giornata del campionato di Serie A. L’austriaco non ha intenzione di rinunciare a un secondo anno consecutivo con i nerazzurri.

LA PRESTAZIONE – Marko Arnautovic ha offerto all’allenatore Simone Inzaghi, alla dirigenza e alla tifoseria la prestazione che l’Inter attendeva con ansia. Grazie alla sua doppietta nel match conclusivo del campionato contro il Verona, cui si è associata una prestazione di ottimo livello dal punto di vista tecnico e dell’impegno profuso in campo, l’austriaco ha dimostrato in maniera ulteriore ciò che è in grado di garantire se al meglio dal punto di vista fisico e mentale.

Arnautovic vuole solo l’Inter: le due volontà coincideranno?

IL FUTURO – Che Arnautovic possa assicurare prestazioni del calibro di quella sperimentata nel caso della sfida con gli scaligeri, di sicuro, non è una novità. La dirigenza nerazzurra ha deciso di puntare su di lui, per puntellare il reparto offensivo in occasione di questa stagione, proprio in considerazione del contributo che l’ex Bologna può assicurare tanto in fase di costruzione dell’azione offensiva quanto al momento della concretizzazione dell’azione medesima. Al riparo dagli infortuni e dalla negatività dettata da una “porta spesso stregata”, il vincitore del Triplete con l’Inter può rappresentare un importante fattore soprattutto a partita in corso.

IL NODO – Arnautovic rappresenta un profilo particolare con il quale misurarsi. La convinzione nei propri mezzi non è al momento coincidente con il loro effettivo valore. Compiere quel passaggio definitivo a livello mentale costituisce il fattore ineludibile per diventare ancora più importante nel sistema tecnico-tattico di Inzaghi. L’auspicio è quello di un consolidamento della sua componente emotiva e psicologica come base per diventare a tutti gli effetti ciò che Marko rappresenta solo in potenza.