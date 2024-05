Arnautovic lancia segnali da Frosinone-Inter: richiesto ultimo step

La sfida tra Frosinone e Inter, conclusasi con il punteggio di 0-5, ha rappresentato una delle ultime occasioni a disposizione di Marko Arnautovic per dimostrare di meritarsi la riconferma nella rosa nerazzurra.

LA PRESTAZIONE – Per la gara contro il Frosinone, valida per la 36esima giornata di Serie A, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha deciso di schierare dal primo minuto la non consueta coppia formata da Marcus Thuram e Marko Arnautovic. L’austriaco ha sfruttato una chance molto importante per esprimere al meglio il proprio potenziale, provando a lanciare un segnale allo staff tecnico e alla dirigenza in merito all’opportunità di essere confermato a Milano anche nella prossima stagione. L’ex Bologna è andato in rete in occasione del secondo goal dei nerazzurri, sfruttando al meglio un assist dell’ispirato Davide Frattesi. Il suo tap-in gli ha consentito di portarsi a quota 5 reti stagionali in 34 partite in maglia nerazzurra.

Arnautovic chiamato alla svolta: il click richiesto

ASPETTO MENTALE – Ciò che è emerso in maniera preponderante, nel corso dell’annata disputata in maglia nerazzurra, è l’atteggiamento non sempre sereno di Arnautovic nell’arco di una data partita. A saltare all’occhio è stata la mancanza di fiducia che l’austriaco ha parso mostrare nei riguardi delle proprie capacità e abilità tecniche e tattiche, consentendo alla sfiducia di prevalere sul pieno sprigionarsi delle sue forze. Perché che Marko sia dotato di un importante bagaglio tecnico è un fatto notorio, come per esempio dimostrato dall’illuminante tacco con il quale ha consentito a Barella di trovarsi a tu per tu col portiere in occasione del goal del 2-0 siglato dal sardo contro il Lecce.

LA CHIAVE – L’elemento determinante, sulla cui base leggere le sue prestazioni, è la sua capacità di superare quella sfiducia attraverso la piena armonizzazione tra ciò che le sue doti tecniche gli permetterebbero di fare e ciò che la sua mente si convince di poter attuare in campo. Una sinergia tra i due fattori rappresenterebbe la chiave di volta per vedere un nuovo Arnautovic. E su queste basi la dirigenza nerazzurra ha deciso di investire per lui in estate, ritenendo possibile l’emergere di un Marko 2.0, capace di garantire quello step mentale necessario per meritarsi un ruolo in una big.