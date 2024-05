Champions League 2024-2025, altre tre avversarie dell’Inter… da stasera!

La vittoria del Borussia Dortmund sul PSG nell’andata delle semifinali di Champions League di stasera ha un effetto anche… sull’Inter. Questo perché fa salire a quattordici le qualificate per la prossima stagione del torneo.

LE NOVITÀ ANCHE PER L’INTER – C’è un quadruplo verdetto dalla serata di stasera in Champions League. Non riguarda le semifinali, perché tutto è rimandato alla prossima settimana. Ma la prossima stagione. Questo perché la vittoria del Borussia Dortmund per 1-0 sul PSG definisce come la Germania ottiene (dopo l’Italia) il secondo posto extra offerto dall’UEFA per il nuovo format della competizione. Il ranking ora dice Italia 19.428 con 3 squadre rimaste su 7, Germania 18.357 con 3 squadre su 7 e Inghilterra 17.375 con 1 squadra su 8. Risultato che chiude il discorso, perché l’unica inglese (l’Aston Villa) non potrà portare da sola i punti che servono per pareggiare la Germania. L’aggiunta del quinto posto in Bundesliga completa anche il numero di qualificate alla prossima Champions League, con tre giornate da giocare: a Bayer Leverkusen (già campione) e Bayern Monaco si aggiungono Stoccarda, RB Lipsia e proprio Borussia Dortmund. Che così, con questa vittoria, si garantisce anche l’accesso alla prossima stagione. Tutte e cinque potranno essere avversarie dell’Inter, visto il nuovo format.

CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 – LE SQUADRE QUALIFICATE

Arsenal – Inghilterra

Barcellona – Spagna

Bayer Leverkusen – Germania

Bayern Monaco – Germania

Feyenoord – Olanda

Inter – Italia

Manchester City – Inghilterra

Milan – Italia

PSG – Francia

PSV Eindhoven – Olanda

Real Madrid – Spagna

Il nuovo format della Champions League dal 2024-2025 prevede trentasei squadre, di cui ventinove qualificate direttamente e sette dal percorso delle qualificazioni.