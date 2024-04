De Rossi: «Napoli partita tosta. Unica squadra a livello dell’Inter»

È in programma domani alle ore 18 Napoli-Roma, partita importante per i sogni europei di entrambe le squadre. Alla vigilia ha parlato il tecnico Daniele De Rossi che, ai canali ufficiali della società giallorossa, paragona i partenopei all’Inter.

SOGNI EUROPEI – Napoli-Roma è una partita chiave per quanto riguarda le speranze europee di entrambe le squadre. Ultima chiamata, di fatto, per la squadra di Francesco Calzona per cercare di agguantare quantomeno un posto in UEFA Conference League. Per i giallorossi guidati da Daniele De Rossi, invece, è un altro tassello per mantenere un posto per la prossima UEFA Champions League, che vedrà il prossimo anno ben cinque squadre italiane nella competizione.

De Rossi, il paragone (azzardato?) tra Napoli e Inter

PARAGONE – Parlando ai microfoni dei canali societari, Daniele De Rossi ha voluto sottolineare la difficoltà della partita di domani a Napoli con un paragone che, classifica alla mano, potrebbe sembrare un tantino azzardato. Queste infatti le sue parole sul valore del club partenopeo: «Incontriamo l’unica squadra che come livello di giocatori è soltanto vicino all’Inter, lo scorso anno erano ingiocabili, sarà una partita molto molto tosta». Insomma, una squadra che per il tecnico giallorosso resta ancora pericolosa. Forse però, aggiungiamo noi, non quanto i campioni d’Italia…