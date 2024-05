Correa il quinto attaccante dell’Inter? Si valutano due scenari − TS

Joaquin Correa, in caso di mancata qualificazione in Champions League del Marsiglia, rientrerà alla base. L’Inter, come su richiesta di Simone Inzaghi, vuole cinque attaccanti in rosa.

GLI SCENARI − Il futuro di Correa è ancora tutto da scrivere. In caso di vittoria dell’Europa League, il Marsiglia entrerebbe di diritto nella prossima Super Champions League e dunque anche il Tucu verrebbe riscattato. Si tratta di uno scenario abbastanza complicato. Infatti, i francesi giovedì dovranno vedersela contro l’Atalanta nel ritorno delle semifinali, dopo l’1-1 del Velodrome. E in caso di passaggio del turno, a Dublino affronterebbero la vincente dello scontro tra Bayer Leverkusen e Roma (con i tedeschi nettamente favoriti dopo il 2-0 dell’Olimpico). Dunque, l’Inter sta analizzando la situazione. Nel caso in cui, il Marsiglia non si qualificasse in Champions League e quindi non riscattasse Correa, l’argentino dal primo luglio sarà nuovamente un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti. Qui, Inzaghi, intenzionato ad avere cinque attaccanti in rosa, potrebbe anche trattenerlo. Ma se al club dovesse arrivare un’offerta tra i 7-8 milioni di euro allora Correa farebbe definitivamente le valigie lasciando Milano e i campioni d’Italia. Finora la stagione personale di Correa è stata a dir poco disastrosa, con zero gol all’attivo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini e Simone Togna