Lautaro Martinez la prima sfida di Oaktree! L’offerta dell’Inter − TS

Lautaro Martinez e l’Inter continuano a trattare ancora per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Per Oaktree prima importante sfida da quando ha preso ufficialmente in mano il club.

FACCENDA − Per Oaktree la prima grande sfida da affrontare sarà la questione legata al rinnovo di Lautaro Martinez. Ieri l’agente Camaño ha parlato a Telelombardia ribadendo ancora la linea sua e del suo assistito: ossia volontà di rimanere, ma serve un ingaggio adeguato. Si lavora ormai da parecchi mesi per trovare una quadra definitiva e rinnovare una volta per tutte il capitano e numero dieci argentino. Lautaro Martinez è sicuramente un asset, un patrimonio della squadra fresca campione d’Italia, che però dovrà anche ragionare in base alle nuove linee guida dettate da Oaktree.

La distanza tra Lautaro Martinez e l’Inter sul rinnovo

DOMANDA E OFFERTA − L’agente di Lautaro Martinez continua a battere cassa, consapevole sia della forza del suo assistito che anche dalla maggiore stabilità e solidità del nuovo proprietario dell’Inter, Oaktree. La richiesta rimane sempre di dieci milioni di euro. Dal canto suo, l’Inter ha già fatto sapere di potersi spingere fino a nove più bonus. Una cifra sicuramente importante, che lo farebbe balzare sopra Leao e Rabiot e leggermente sotto all’attaccante della Juventus Vlahovic. Prossima settimana potrebbe essere cruciale, visto l’incontro tra le parti per discutere il da farsi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini