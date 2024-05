Lautaro Martinez si espone! Inter col rinnovo in mano: le cifre − TS

Lautaro Martinez e l’Inter, a meno di clamorose sorprese, firmeranno il rinnovo di contratto. Ieri il capitano nerazzurro ha ribadito nuovamente il suo amore per il club nerazzurro.

RINNOVO − Lautaro Martinez e l’Inter, ormai, si sono esposti: entrambi vogliono continuare questa storia d’amore. L’Inter lo ha fatto durante questi mesi con le parole di Beppe Marotta e Piero Ausilio, il Toro lo stesso e lo ha ribadito anche ieri sera sul Nove durante il programma di Fabio Fazio, “Che tempo che fa“. L’argentino, bi-campione d’Italia con la maglia dell’Inter, è innamorato del club e sta benissimo a Milano. Presto arriverà la quadra definitiva per chiudere questa pseudo-telenovela. Probabilmente, le due parti si incontreranno per l’affondo finale al termine della stagione, dunque subito dopo la fatica data del 20 maggio, quando si saprà di più sul futuro societario del club. Il Toro firmerà un rinnovo di contratto fino al 2028, per arrivare a quota dieci anni in merito alla sua permanenza all’Inter. Il suo ingaggio passerà dagli attuali sei milioni a nove. Praticamente una via di mezzo, rispetto ai dieci richiesti dall’agente dell’argentino. In questo modo, Lautaro Martinez diventerà uno dei giocatori più pagati dell’intera Serie A. Il Toro si legherà dunque ai colori nerazzurri per ancora molto tempo e punta a vincere ancora altri grandi trofei.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini e Simone Togna