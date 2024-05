Carnevali: «Sassuolo, dopo l’Inter ripetersi. Covisoc? Rispettare regole»

L’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali è ritornato brevemente sulla vittoria contro l’Inter, per poi concentrarsi sulla Covisoc e sulla proposta di riforma. Il suo intervento su Radio Anch’io Sport.

SPERANZA − Carnevali sulla vittoria del Sassuolo contro i campioni d’Italia e la lotta salvezza: «La speranza è l’ultima a morire, dobbiamo giocare le ultime partite con l’atteggiamento messo in campo contro l’Inter. Lottare e aiutarci per salvare una stagione non sicuramente positiva per la società».

SISTEMA DI CONTROLLO − Così Carnevali sulla proposta di sostituire la Covisoc: «Mi farei una domanda, perché vuole nascere questa proposta? Perché probabilmente si pensa che la Covisoc non funzioni nel migliore dei modi. Quindi si pensa ad un nuovo organismo senza pressioni, che lavori in modo autonomo. Le regole devono essere rispettate perché l’obiettivo è garantire la sostenibilità delle squadre, la regolarità delle competizioni sportive. Forse la nostra Covisoc non riesce a mantenere ciò. Le regole devono essere rispettate, chi si comporta in modo corretto deve essere premiato. Per migliorare il nostro sistema bisogna collaborare e decidere. Ci deve essere buon senso e volontà di migliorarsi. Stiamo creando un polverone, quando invece, dobbiamo ancora aspettare. Importante è l’autonomia dello sport e migliorare quello che oggi non funziona bene. Tante volte le regole non vanno rispettate».