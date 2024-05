Lautaro Martinez annuncia: «Voglio rinnovare con l’Inter! Sempre grato»

Lautaro Martinez nel corso della nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” dopo la prima parte della sua intervista, ha parlato inevitabilmente del rinnovo con l’Inter! Poi un commento anche sull’Argentina.

RINNOVO IN VISTA – Lautaro Martinez ha risposto inevitabilmente a una domanda legata al suo futuro e del rinnovo con l’Inter: «Bandiera del club? Io sono arrivato all’Inter e tutta la gente che lavora lì mi hanno sempre trattato in maniera speciale, mi hanno dato una grandissima mano. Sarò sempre grato di questo, nel calcio però non si sa mai. Però io sono sicuro che a Milano sto benissimo, la mia famiglia si trova benissimo e ho la volontà di rinnovare».

L’ARGENTINA – Lautaro Martinez torna a parlare ancora dell’Argentina, in particolare della sua famiglia e della Nazionale di calcio: «Messi sembra che gioca un altro sport, certe volte si inventa delle cose che neanche tu sai, ogni volta ha una cosa nuova da fare. È un animale di competizione, non vuole perdere nessuna competizione. Non ho conosciuto Maradona, però conosco il suo procuratore. Non ho mai incontrato Papa Francesco, mi farebbe tanto piacere conoscerlo! Mio papà è stato un calciatore, oltre l’infermiere. Io seguivo lui perché giocava a calcio, è stato tra i professionisti per tre anni. L’amore per questo sport è la disciplina me l’ha insegnata lui. Mia nonna è stata una delle prime calciatrici di Bahia Blanca. I miei figli mi hanno cambiato la vita, voglio farli crescere con umiltà e rispetto per la famiglia e la salute». Poi risponde in diretta a una domanda fatta dalla moglie: «Cosa dirò ai miei figli tra cinque anni vedendo questa puntata? Direi che questa puntata è dedicata a loro! Che ero molto nervoso (ride, ndr)».