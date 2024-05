De Paola ci ritorna: «Caso Acerbi ammantato dal politicamente corretto»

De Paola è ritornato sullo spinoso caso Acerbi-Juan Jesus dello scorso 17 marzo, nato durante la partita tra Inter e Napoli a San Siro.

CASO ORMAI PASSATO − Ospite negli studi di Sportitalia, Paolo De Paola è ritornato sul caso Francesco Acerbi, nonostante ormai la questione con Juan Jesus sia finita un paio di mesi fa. In particolare, il caso è riemerso vista la convocazione del difensore dell’Inter così come di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, rientrato da poco dopo lo scandalo scommesse illegali: «Per me c’è un politicamente corretto nel calcio che non piace, ma questo politicamente corretto ha ammantato il caso Acerbi. A prescindere se ci sono prove o non ci sono prove, è successa una cosa di sicuro non bella».

Caso Acerbi, l’antefatto con Juan Jesus in Inter-Napoli

ANTEFATTO − Il caso Acerbi-Juan Jesus era scoppiato lo scorso 17 marzo durante il match tra Inter e Napoli, terminato 1-1 allo stadio San Siro. In quel caso, il difensore brasiliano accusò il centrale dell’Inter di avergli proferito delle brutte parole razziste, tanto da avvisare anche l’arbitro La Penna. Dopo giorni di indagini, alla fine la Procura Federale decise per un nulla di fatto: ossia Acerbi prosciolto e nessuna squalifica comminata. Infatti, la mancanza sia di prove audio che orali fu determinante per l’assoluzione del centrale nerazzurro. Oggi Spalletti, com’era prevedibile, lo ha inserito nella lista dei 30 pre-convocati per Euro 2024. Tra i convocati anche Nicolò Fagioli della Juventus, rientrato da poco dopo lo scandalo delle scommesse illegali che lo ha coinvolto insieme all’ex Milan Sandro Tonali.