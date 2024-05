VIDEO – Roma-Juventus 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Juventus, posticipo serale della trentacinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.

PARI ED EMOZIONI − Roma-Juventus 1-1 nella partita della trentacinquesima giornata di Serie A. È un Roma-Juventus intenso e divertente fino alla fine per uno snodo fondamentale in ottica Champions League. Il primo squillo della partita arriva al minuto 6 con Dusan Vlahovic, che gira sull’assist di Chiesa, ma il serbo non riesce a trovare la porta di poco. Quattro minuti più tardi, la Roma risponde con Kristensen che di testa colpisce la traversa sfiorando il gol del vantaggio. Al 15′, i giallorossi sbloccano: bella iniziativa sulla destra di Dybala, palla che arriva in area da Lukaku, il quale da due passi fa 1-0. La Juventus non esce dalla partita e prova ad impensierire Svilar con un Chiesa in grande serata. E al 30′ proprio dai suoi piedi nasce il cross che porta al gol di testa di Bremer. Nella ripresa, la Juventus domina la prima parte con Chiesa che prima prende un clamoroso palo interno e poi riscalda i guantoni di Svilar. Tra il 67′ e il 68′, la Roma si riaffaccia in avanti e lo fa prepotentemente con Pellegrini e Kristensen. Nel finale, Svilar evita la sconfitta ai suoi sfoderando una doppia prodezza prima su Locatelli e poi su Kean. Szczesny lo imita su Abraham. Il match finisce dopo cinque minuti di recupero sul punteggio di 0-0. Altro pareggio dopo quelli di Inter, Milan e Lazio. La Juventus, vincendo contro la Salernitana nel prossimo turno, otterrebbe la matematica qualificazione in Champions League.

Video con gli highlights di Roma-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.