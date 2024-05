Inter, il difensore rimane un obiettivo: prende quota un nome − CdS

L’Inter lavora per programmare la prossima stagione. E oltre ad analizzare il reparto attaccanti, pensa anche ad un nuovo difensore, giovane e forte, che possa migliorare la già forte batteria di Simone Inzaghi.

PRENDE QUOTA − Non solo Albert Gudmundsson, con Simone Inzaghi che richiede un aumento di attaccanti in vista della prossima stagione, ma l’Inter lavora anche sulla difesa. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij hanno rispettivamente 36 e 32 primavere. Tante per due centrali comunque di grande livello e caratura. Dunque, Marotta e Ausilio si sono messi subito all’opera per individuare il prossimo centrale difensivo dell’Inter. Oltre al nome di Alessandro Buongiorno, piuttosto caro, sa salendo di quota quello di Jaka Bijol. Il difensore dell’Udinese, che stasera giocherà titolare contro il Napoli al Bluenergy stadium, rimane nella lista dei dirigenti dell’Inter. Lo sloveno, 25 anni, può essere un profilo molto interessante per l’Inter. Nonostante il suo contratto vada in scadenza nel 2027, l’Udinese non dovrebbe pretendere troppo per il suo cartellino e l’ipotetica discesa in Serie B sarebbe uno scenario, anche di mercato, da non sottovalutare. Ritornando al match di stasera, Bijol potrà sicuramente mettersi in mostra contro un mostro sacro come Osimhen, per lui sarà un grande banco di prova.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia