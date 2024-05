UFFICIALE – Nandez, niente Inter ma nemmeno Roma: cambia tutto

Nandez finisce la sua esperienza al Cagliari e in Serie A. Il laterale uruguayano proseguirà la sua carriera lontano dall’Italia, senza andare né all’Inter né tantomeno alla Roma.

L’ANNUNCIO – Nahitan Nandez ieri ha chiuso i suoi cinque anni al Cagliari. Al 93′, Claudio Ranieri della partita con la Fiorentina l’ha richiamato in panchina per inserire Alessandro Di Pardo, con l’uruguayano che ha salutato tutta l’Unipol Domus visibilmente emozionato. Ed era praticamente in lacrime anche al momento del giro di campo per tributare un omaggio all’allenatore. Si è parlato a lungo dell’Inter, con il suo agente Pablo Bentancourt che a sorpresa aveva anticipato un triennale con la Roma. Ma in realtà il futuro di Nandez sarà altrove.

La nuova destinazione ‘esotica’ di Nandez: né Inter né Roma

IL PASSAGGIO – L’annuncio arriva dall’Arabia Saudita: l’ormai ex Cagliari, nonché ormai ex obiettivo di Inter e Roma, passa all’Al-Qadsiah, club neopromosso nella Saudi Pro League, la massima divisione saudita. Il trasferimento arriva a parametro zero, con Nandez che ha firmato un contratto triennale che entrerà in vigore il prossimo 1 luglio. Si chiude quindi subito una possibile telenovela di mercato, con il passaggio in Arabia Saudita che dalla scorsa stagione è diventata una meta “ambita” visti i tanti soldi messi sul piatto. «Ho mantenuto la parola che, se un giorno sarei dovuto andare in un’altra squadra, non avrei mai giocato contro il Cagliari: potete rimanere tranquilli, rimarrà la mia unica squadra in Italia», le parole di Nandez in un video pubblicato sugli account social del club rossoblù.