Abbonamenti Inter 2024-2025, tutti i prezzi dei rinnovi posto

Come annunciato poco fa, a mezzogiorno è scattata la campagna abbonamenti dell’Inter per la stagione 2024-2025. La società ha anche pubblicato i prezzi per le nuove tipologie.

NUOVA FORMULA – Per la stagione 2024-2025 gli abbonamenti dell’Inter hanno due tipologie: Base e Plus. Come spiegato in precedenza, la seconda ha più opzioni e possibilità di movimento. Ma, inevitabilmente, anche un prezzo più alto. La società ha comunicato il costo per la fase iniziata a mezzogiorno, quella del rinnovo. Fino a mezzanotte di lunedì 3 giugno potranno essere confermati gli abbonamenti agli stessi posti delle partite dell’Inter nel 2023-2024. Dalle 12 alle 24 di mercoledì 5 giugno la conferma con cambio posto, dalle 12 di giovedì 6 giugno al 10 giugno la conferma con cambio settore. Dalle 10.30 alle 24 di mercoledì 12 giugno gli iscritti alla waiting list 2024-2025, quindi dal 13 giugno l’eventuale vendita libera dei residui abbonamenti per l’Inter 2024-2025.

Abbonamenti Inter 2024-2025: i prezzi del rinnovo

Poltroncina Rossa Centrale (settori P-R) 3.400 euro Base, 3.750 euro Plus

Poltroncina Rossa (settori O-S) 2.700 euro Base, 3.000 euro Plus

Secondo Rosso Centrale 700 euro Base, 790 euro Plus

Terzo Rosso Centrale 379 euro Base, 420 euro Plus

Tribuna Arancio Centrale (settore 160) 2.150 euro Base, 2.400 euro Plus

Tribuna Arancio Centrale (settore 162) 2.150 euro Base, 2.400 euro Plus

Poltroncina Arancio Centrale (settore X) 2.100 euro Base, 2.300 euro Plus

Poltroncina Arancio Centrale (settori 159-161) 1.650 euro Base, 1.820 euro Plus

Poltroncina Arancio (settori 157-163) 1.400 euro Base, 1.550 euro Plus

Primo Arancio (settori 155, 156, 165, 166) 890 euro Base, 990 euro Plus

Primo Arancio Laterale (settori 167, 168, 169, 170, 172) 650 euro Base, 730 euro Plus

Tribuna Family (adulto + Under-16) 990 euro Base, 1.100 euro Plus

Secondo Arancio Centrale 650 euro Base, 730 euro Plus

Primo Anello Verde 570 euro Base, 640 euro Plus

Secondo Anello Verde 349 euro Base, 379 euro Plus

Terzo Anello Verde 269 euro Base, 299 euro Plus

Primo Anello Blu 540 euro Base, 610 euro Plus

Secondo Anello Blu (18 partite, abbonamenti non validi per il derby Inter-Milan) 349 euro Base, 379 euro Plus