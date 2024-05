Abodi, prima vittoria: approvata la commissione indipendente sui bilanci

Il ministro Abodi ottiene una sua prima vittoria: la commissione indipendente che dovrà vigilare sui bilanci dei club professionisti (non solo di Serie A) è realtà. Lo annuncia nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri appena concluso.

APPROVATA – La commissione indipendente che dovrà controllare i bilanci dei club di Serie A (e non solo) e realtà. Lo annuncia il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, dopo le polemiche delle ultime settimane. Le sue parole: «È stato approvato il decreto, che come sapete combina elementi che riguardano lo sport a quelli sull’istruzione e il merito. Il secondo articolo riguarda la famigerata commissione indipendente che si occuperà del controllo della gestione economico-finanziaria dei club professionisti, ossia i cento club delle tre categorie professionistiche del calcio e della pallacanestro di Serie A».

Abodi spiega cosa cambierà con la commissione indipendente

I DUBBI – Abodi risponde alle critiche: «Non c’è alcun pericolo per l’autonomia dello sport. La commissione farà valutazioni oggettive, le federazioni prenderanno decisioni. Il rischio che le squadre italiane siano escluse dalle competizioni internazionali? Non ci sono norme in contrasto con l’autonomia dello sport. La norma prevede precisi criteri, la commissione consegnerà le sue valutazioni alle federazioni che poi prenderanno le loro determinazioni sulle iscrizioni ai campionati».