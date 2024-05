Vocalelli: «Inter a Oaktree? Colpito da un passaggio, è una garanzia!»

L’Inter da due giorni è di proprietà di Oaktree, con Zhang che non è riuscito a restituire il prestito. Vocalelli è convinto che il comunicato del fondo americano sia una garanzia per i tifosi: le sue dichiarazioni su Radio Radio.

IL CAMBIO – La nuova proprietà dell’Inter, il fondo Oaktree, ha annunciato di aver rilevato le quote da Suning e lo ha confermato anche la società ieri notte. Ne parla Alessandro Vocalelli: «Un passaggio inusuale, perché di solito ci sono molti più ritardi nei tempi. Questo anche per la disponibilità di Steven Zhang a non farne un caso giuridico. Penso che gli interisti, i tifosi, non si renderanno nemmeno conto del passaggio di proprietà: l’Inter continuerà a essere gestita da Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e tutto lo staff come nell’ultimo anno, dove Zhang non si è mai visto».

Vocalelli trova una particolarità dal comunicato di Oaktree sull’Inter

GRANDE ATTENZIONE – Vocalelli vede una buona notizia per l’Inter: «Mi ha colpito l’impegno che c’è scritto nel comunicato, anche se poi a volte si dicono cose all’inizio. Parla di un impegno a lunga scadenza: poteva pure, se avesse voluto Oaktree, non dirlo e prendere solo un impegno formale al mantenimento di questi standard. Invece parla di lungo termine, ossia fare le cose senza guardare al rendimento immediato. Per i tifosi dell’Inter mi sembra una posizione molto garantita».