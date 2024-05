VIDEO − Cagliari-Fiorentina 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Fiorentina, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus di Cagliari.

SALUTO AMARO − Cagliari-Fiorentina 2-3 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. Per i sardi è l’ultima uscita stagionale, per i viola la terzultima: dovranno giocare ancora la finale di Conference League e il recupero con l’Atalanta il prossimo 2 giugno. Il Cagliari prova a salutare in bellezza il grande Claudio Ranieri, che ha dato l’addio al calcio. Il primo tempo è praticamente di marca sarda: al 26′ ci prova Deiola e due minuti più tardi Luvumbo. Ma bravissimo Terracciano a dire di no. Il portiere della Fiorentina si supera al 33′ parando con i piedi ancora su Luvumbo. Ma al 39′, la Viola passa al primo tiro in porta: tiro che arriva grazie a Bonaventura, che inventa un grande gol. Nel finale, il Cagliari prova a reagire trovando anche il gol con Lapadula, annullato però dal Var. Nella ripresa, i padroni di casa spingono alla ricerca del pareggio e lo trovano al 63′ con Deiola. Venti minuti dopo, il giovanissimo Mutandwa trova il primo gol in Serie A. La Fiorentina con l’ultimo sussulto d’orgoglio si tuffa in avanti trovando anche il 2-2 con Nico Gonzalez. Nel finale, prima altra rete annullata a Lapadula e poi Arthur al 102′ fa 3-2.

CAGLIARI-FIORENTINA − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Cagliari-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.