Italia a Euro 2024 col blocco dell’Inter! Spalletti deve fare -4 − CdS

Luciano Spalletti nella giornata di ieri ha diramato la liste dei 30 pre-convocati per Euro 2024. Ovviamente spazio al blocco dell’Inter campione d’Italia. La lista dovrà ridursi a ventisei nomi.

BLOCCO INTER − Il campionato giunge al termine, mentre Euro 2024 si avvicina. La grande kermesse continentale che si disputerà in Germania è ormai alle porte, si parte il 14 giugno e si conclude il 14 luglio. L’esordio degli azzurri avverrà sabato 15 alle ore 21 contro l’Albania. In quella partita con molta probabilità si scontreranno diversi giocatori dell’Inter. Infatti, Kristjan Asllani si troverà di fronte ben sei compagni campioni d’Italia: Darmian, Dimarco, Bastoni, Acerbi, Barella e Frattesi. Spalletti ha deciso appunto di affidarsi al blocco dell’Inter di Simone Inzaghi per questa grande spedizione. All’Italia di Lucio, scrive il Corriere dello Sport, servono difesa a tre, calcio fluido, e continui di scambi di connessione: in pratica l’Inter tricolore targata Simone Inzaghi. L’età media della Nazionale si peraltro abbassata a 26.6.

L’Italia di Spalletti col blocco dell’Inter: da 30 il gruppo diventerà di 26

DUBBI − Il 6 giugno Spalletti dovrà ridurre l’elenco dei giocatori convocati per Euro 2024, passando da 30 a 26. Per farlo testerà l’intero organico a partire da venerdì prossimo, 31 maggio. Il raduno sarà ovviamente a Coverciano e in quella settimana lì prima della partenza verso la Germania, dove l’Italia risiederà a Iserlhon, il CT dovrà capire quali tagli dovrà fare. A rischio Meret, Provedel, Mancini, Fagioli, Ricci, Zaccagni ed El Shaarawy. Forte le esclusioni sia di Immobile che di Locatelli, mentre ha fatto rumore la convocazione dello juventino Fagioli, rientrato da poco dopo lo scandalo scommesse.

