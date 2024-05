Zampini non sa contare: «Scudetti Inter, 20 o 19? Non so!»

Archiviato lo scudetto dell’Inter, si continua a parlare della vittoria dei nerazzurri. Tra i tanti interventi, anche quelli dell’opinionista Zampini a Super Tele su DAZN. Che, da juventino, non accetta il quattordicesimo: quello del 2006.



CERTEZZA, 20 – Massimo Zampini, in collegamento con DAZN, tra i tanti temi toccati nel post partita del match di stasera Udinese-Napoli, ha parlato della vittoria dell’Inter e del ventesimo scudetto cucito sul petto. Queste le parole dell’opinionista: «La Juventus ha una divisione interna straziante, il Milan ha fatto una stagione positiva nonostante qualche errore in Europa. Sicuramente se avesse vinto il Napoli e non l’Inter con questa cosa del ventesimo scudetto, o diciannove non so quanti siano gli scudetti, sarebbe stato meglio».

Zampini soffre gli scudetti dell’Inter e non fa nulla per nasconderlo

I CAMPIONI – Sul ventesimo (giusto sottolinearlo: ventesimo) scudetto dell’Inter, Zampini continua a prendersela: «Al di là di questo, il tifoso milanista ha magari sofferto questa situazione. Il tifoso della Juventus invece, al di là della situazione di Massimiliano Allegri, ne ha vinti nove di fila. Non è una tragedia questa vittoria, lo sarebbe stata magari la Champions League ma non è andata. Contro l’Atlético Madrid ho tifato per l’Inter, ma non è bastato».