Inzaghi sulle orme di Mancini… Fino alla tripla cifra Inter!

Simone Inzaghi nelle ultime cinque partite di campionato insegue l’Inter di Roberto Mancini che, nel 2007, conquistò il titolo facendo ben 97 punti in Serie A. Con tanto di possibilità di arrivare addirittura in tripla cifra per la prima volta nella storia del club.

SULLE ORME DI MANCINI – Con 86 punti in classifica, l’Inter di Simone Inzaghi ha ancora cinque gare di campionato da disputare da campione d’Italia per migliorare il più possibile il numero di punti fatti. Il massimo è 101, uno in meno rispetto alla Juventus di Antonio Conte che detiene il record di punti conquistati in un campionato di Serie A. Il primo obiettivo per i nerazzurri adesso, però, è raggiungere e – se possibile – migliorare quanto fatto dall’Inter di Roberto Mancini nella stagione 2006/2007, quella dello scudetto numero quindici. Novantasette furono i punti in quella stagione, il massimo raggiunto fin qui dai nerazzurri in un campionato.

TRIPLA CIFRA – Se l’obiettivo di raggiungere l’Inter di Mancini è il primo, il secondo, per Simone Inzaghi, è quello di arrivare, appunto, in tripla cifra. Per poterlo fare bisognerà vincere tutte le partite rimaste, a partire da quella contro il Torino di domani, che aprirà poi la grande festa per le strade di Milano. Con cinque vittorie, saranno dunque 101 i punti finali, con il raggiungimento della tripla cifra che sancirebbe ulteriormente il dominio nerazzurro in questo campionato, vinto con ben cinque giornate d’anticipo grazie all’1-2 nel derby di lunedì contro il Milan.

OLTRE IL 2007 – In caso di un pareggio, bisognerà poi vincere le altre quattro rimanenti per riuscire a superare quanto fatto dall’Inter del 2007: in questo caso, infatti, i punti sarebbero 99, due in più di quelli conquistati da Mancini. Due pareggi e tre vittorie, invece, vorrebbero dire che Simone Inzaghi sarà stato in grado di eguagliare quanto fatto da Mancini. Insomma, nonostante il titolo già vinto gli stimoli sono ancora tanti. E ci sarà curiosità di capire come i nerazzurri potranno chiudere questo campionato.