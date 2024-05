Carboni l’ago della bilancia, due scenari! L’Inter fa il prezzo − CdS

Valentin Carboni è uno dei nomi dell’Inter da tenere d’occhio sul mercato. Attualmente al Monza, a fine giugno ritornerà alla Pinetina ma non per restarci. Due ipotesi in ballo.

DUE STRADE − Il futuro di Valentin Carboni rimane ancora tutto da scrivere. Il talentino argentino, attualmente in prestito al Monza, a fine stagione ritornerà alla base. Ma, secondo il Corriere dello Sport, l’Inter non lo dovrebbe trattenere. Sono due gli scenari in ballo: o un altro in giro per l’Italia in prestito, oppure una cessione definitiva. Occhio a questa seconda ipotesi. Sia in Italia che all’estero gli estimatori per Carboni sicuramente non mancano. La classe del 2005 è riconosciuta da tutti, tant’è che la Fiorentina a gennaio presentò un’offerta all’Inter di circa 20 milioni di euro, rispedita prontamente al mittente da Viale della Liberazione. Ma in estate le cose potrebbero cambiare.

Carboni, futuro in ballo: l’Inter ad una cifra vacillerebbe

PREZZO − Rifiutata la Fiorentina in estate, non è esclusa però una cessione in estate. Infatti, se dalle parti di Viale della Liberazione, arrivasse un club di Premier League con un’offerta superiore a 30 milioni di euro, allora lì l’Inter si siederà per trattarne la cessione. Sarebbe un tesoretto niente male, anche considerando i piani mercato con il trio Marotta-Ausilio-Baccin al lavoro anche su altre soluzioni tra esuberi e giovani in prestito. Fin qui, Carboni ha giocato con la maglia del Monza 29 partite stagionali, mettendo a referto due gol e quattro assist. Non male, per uno che è alla sua prima vera stagione in Serie A.

