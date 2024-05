Dumfries apre, ma rischia lo stesso: già l’Inter ha il sostituto − CdS

Denzel Dumfries è uno dei big dell’Inter a rischio cessione in estate. I discorsi sul rinnovo di contratto potrebbero presto riaprirsi, ma il laterale rimane comunque in bilico. Individuato l’eventuale sostituto.

ALTALENANTE − L’Inter non ha bisogno di grandi cessioni in estate, in quanto il piano è quello di ricavare il massimo da esuberi e soprattutto da giovani in prestito. Senza ovviamente dimenticare quel Valentin Carboni, coinvolto in due scenari sicuramente da valutare. Ma occhio anche a Denzel Dumfries. Il laterale olandese, come negli anni precedenti, ha vissuto una stagione di alti e bassi. Tre mesi di grande livello, poi un netto calo nelle prestazioni. Nell’ultima partita contro il Sassuolo il suo errore è stato decisivo. A ringraziare ovviamente Doig, che ha poi servito Laurienté per il gol del definitivo 1-0. L’ex PSV ha un contratto in scadenza nel 2025 e ancora non ha rinnovato.

Dumfries in bilico e l’Inter individua il sostituto

SOSTITUTO − Nonostante, i rapporti tra l’entourage del giocatore e l’Inter si siano raffreddati sul rinnovo, la questione rimane comunque ancora in ballo. La richiesta di Dumfries a gennaio era di cinque milioni di euro contro i quattro dell’Inter. Ora, lo stesso olandese vorrebbe ricucire questa distanza. L’Inter, dal canto suo, valuta tutte le situazioni. Una di queste è appunto la cessione. Inoltre, l’imminente vetrina degli Europei potrebbe ulteriormente alzarne il prezzo. L’eventuale erede di Dumfries potrebbe essere Emil Holm, attualmente all’Atalanta, e già cercato dall’Inter lo scorso anno quando giocava allo Spezia.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.