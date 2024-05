Inter, scatta la caccia al tesoro: un esubero e 6 giovani in aiuto − CdS

Il prossimo mercato dell’Inter non dovrà chiudersi col salto in negativo, ma allo stesso tempo non sono necessarie delle cessioni importanti. La dirigenza spera di ottenere il tesoretto da spendere, piazzando un esubero e sei giovani attualmente in prestito.

PIANO − Come emerso, l’Inter non ha bisogno di fare delle cessioni importanti in estate per poter finanziare il proprio mercato. Ma il saldo non dovrà comunque essere in negativo. Il trio Marotta-Ausilio-Baccin, che lavora ormai su tre fronti aperti (Bento, Gudmundsson e Buongiorno), spera di racimolare un bel tesoretto poi da andare a spendere puntando su un esubero, Joaquin Correa, e sei giovani attualmente in prestito in giro tra Italia ed Europa: Sebastiano Esposito, Lucien Agoumé, Gaetano Oristanio, Martin Satriano, Zinho Vanheusden e Mattia Zanotti. Per quanto riguarda il Tucu, ovviamente, l’Inter fa il tifo affinché il Marsiglia vinca l’Europa League e possa entrare di diritto in Champions League. In questo modo, i francesi riscatterebbero l’argentino per 10 milioni di euro.

Inter, sei giovani da cui poter acquisire un certo tesoretto

LA SITUAZIONE − Quanto ai ragazzi, la situazione è da definire. Per Esposito, la Sampdoria è obbligata al riscatto da sette milioni di euro, in caso di promozione in Serie A (dai playoff); il Siviglia sta pensando al riscatto di Agoumé però ad una cifra leggermente inferiore rispetto ai sette pattuiti la scorsa estate, ossia tra i quattro e i cinque milioni. In bilico Oristanio, che il Cagliari può riscattare per quattro milioni e su cui l’Inter mantiene anche il contro-riscatto. Quanto a Vanheusden e Zanotti, il primo è il capitano dello Standard Liegi, che potrebbe investirci sopra; mentre il giovane terzino potrebbe essere una pedina per alleggerire le richieste del Genoa su Gudmundsson. E infine, rimane Satriano. L’uruguaiano sta centrando una storica qualificazione in Champions League col Brest. Il ragazzo è seguito anche dal Valencia in Liga.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno