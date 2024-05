Dumfries, da Sassuolo è ancora più chiaro. Cambiare strada

Denzel Dumfries è tornato a giocare titolare dopo la squalifica rimediata per l’espulsione contro il Milan e nel match di Reggio Emilia con il Sassuolo ha fatto un disastro. Peggio di così impossibile.

PEGGIORE – Non si poteva giocare peggio di così. Sì Denzel, perché oltre ad aver provocato il gol subito da Armand Laurientè hai anche sbagliato il possibile gol dell’1-1. In Sassuolo–Inter Dumfries non ne ha tirata fuori una buona. Nonostante i primi minuti di ottima spinta, nonostante sia stato il più pericoloso nel primo tempo con le sue incursioni sulla fascia destra, l’esterno ha deluso enormemente. Prima si è fatto rubare la merenda da Josh Doig, lasciandogli libero spazio per l’assist, poi ha ciccato un pallone davanti alla porta passato perfettamente da Kristjan Asllani. In poco meno di mezz’ora Juan Cuadrado ha fatto molto meglio, garantendo qualità e cross giusti per Marko Arnautovic e le punte in campo.

Dumfries, futuro all’Inter in discussione

FUTURO – La sua permanenza è in discussione in questi giorni, si sono riaperte le trattative per il rinnovo. L’olandese potrebbe abbassare le pretese iniziali di 5 milioni di euro all’anno chiedendo 4. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e non è detto che con il rinnovo Dumfries rimanga comunque. Se l’Inter può migliorare in un reparto è proprio in quello esterno, precisamente sulla destra. Matteo Darmian non svolge la fase offensiva come quella difensiva, l’ex PSV è qualcosa che ormai porta alla follia. Errori ingiustificabili di un giocatore che ha le potenzialità per fare di più, ma che non riesce ad esprimersi. Potenzialità fisiche, di certo non tecniche. Il futuro è un rebus, la prestazione con il Sassuolo però è un segnale, un monito alla dirigenza. Attenzione a questa situazione, urge migliorare in quel ruolo.