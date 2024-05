Gilardino, serio?: «Milan straordinario. Ma Inter campionato a parte»

Alberto Gilardino in conferenza stampa ha assicurato le difficoltà che si possono vivere in periodi così in casa Milan. I risultati con l’Inter hanno creato problemi.

RISULTATI – L’allenatore del Genoa Alberto Gilardino, uscito ieri con un pareggio dalla trasferta di Milano con il Milan, ha confermato le difficoltà in casa rossonera, sorprendendo però per il suo giudizio: «Io credo che mister Pioli abbia fatto qualcosa di straordinario in questi anni. Credo che abbiano fatto gli stessi punti più o meno dell’anno dello Scudetto. L’Inter ha fatto un campionato a parte, il Milan comunque lo ha fatto strepitoso. I tifosi sono ambiziosi e richiedono tanto, a Milano bisogna sempre vincere. Ma il lavoro di Pioli va riconosciuto da parte di tutti, ha fatto qualcosa di importante e stimolante».