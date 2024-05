Nicola: «Inter non facile da affrontare anche se ha vinto il campionato»

Davide Nicola torna a parlare di Empoli-Frosinone terminata sul punteggio di 0-0. In un’intervista su DAZN il tecnico ha citato anche l’Inter Campione d’Italia.

INGIOCABILI – Davide Nicola ha citato anche l’Inter dopo la partita pareggiata contro il Frosinone: «Variabile calendario nella lotta salvezza? Non presto molta attenzione a questi discorsi. L’Inter ha già vinto il campionato, ma non è che è una squadra facile da affrontare per nessuno così come tutte le altre squadre in lotta. In quindici partite abbiamo affrontato squadre che o stavano nel loro miglior momento stagionale o erano in lotta per qualcosa».