Sassuolo-Inter e il regalo di Dumfries. La nemesi – CdS

Il Sassuolo è la nemesi più grande dell’Inter nel campionato di Serie A. I nerazzurri hanno perso per la seconda volta contro la squadra di Davide Ballardini, un regalo di Denzel Dumfries. Il riassunto dal Corriere dello Sport.

REGALI – Denzel Dumfries ha regalato la vittoria al Sassuolo contro l’Inter. L’1-0 del Mapei Stadium è frutto di un disastro dell’olandese nel primo tempo. Si è fatto rubare palla sul fondo in protezione da Josh Doig. L’ex Verona ha poi servito Armand Laurienté per un piattone sotto la traversa impossibile da prendere per Emil Audero. L’olandese poco dopo ha anche sprecato la più grande chance della partita nerazzurra: di destro su un’invenzione di Kristjan Asllani ha ciccato mandando fuori il pallone davanti ad Andrea Consigli. L’Inter non alza mai i ritmi, complice anche la scelta di Simone Inzaghi di non far giocare Hakan Calhanoglu. L’unico tiro in porta viene da Alexis Sanchez nel primo tempo, poi gli avversari si chiudono a riccio e la squadra nerazzurra fatica a trovare gli spazi per far male. L’Inter perciò chiude la stagione con due sconfitte su due con il Sassuolo: sfuma la possibilità di arrivare ai 100 punti e anche la striscia di gare consecutive in gol.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno