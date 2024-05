Klaassen, sicuri che se ne vada a fine anno? Un dubbio all’Inter

Davy Klaassen ha avuto pochissimo spazio in questa stagione, la sua prima con la maglia dell’Inter. Restano comunque dubbi sul fatto che se ne vada, il motivo è ben chiaro. Di seguito la spiegazione.

POCHE PRESENZE – Della stagione di Davy Klaassen ci si ricorda veramente poco. Forse solo il momento in cui chiese all’arbitro quanto mancasse alla fine di Inter–Juventus a San Siro. È un campione d’Italia e come tale verrà ricordato nella storia nerazzurra. Ha giocato appena 12 partite, di cui una da titolare nel lontano settembre contro la Salernitana. Poi solo ingressi sporadici, come quello di sabato scorso nella sconfitta con il Sassuolo.

Klaassen, contratto e prospettive

SITUAZIONE CONTRATTUALE – Klaassen ha firmato proprio all’ultimo giorno di mercato. Arrivato dall’Ajax a parametro zero, arrivato da capitano e icona del club olandese. Aveva bisogno di cambiare aria, di una nuova esperienza e non ha saputo dire di no all’Inter. Sapeva sarebbe stato il settimo centrocampista, ha accettato un contratto di 1.5 milioni di euro e concluso un accordo da un anno con opzione per un altro. Considerando che la dirigenza ha già piazzato il colpo Piotr Zielinski verrebbe da dire ‘Perché tenerlo?‘. La risposta è semplice, riguarda Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo ha il contratto in scadenza e lui sì che sicuramente lascerà a fine stagione. Se l’Inter non vuole acquistare un altro centrocampista perciò è essenziale che rimanga Klaassen, che in casi di emergenza può sempre essere utile. Con il numero delle partite che aumenta, con gli impegni allungati fino a luglio del 2025, godere di un settimo elemento non fa proprio male.