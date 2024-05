Ag. Valentini: «Inter o Lazio? Sicura solamente una cosa»

L’Inter nelle scorse settimane aveva messo nel mirino Nicolas Valentini, difensore del Boca Juniors. I nerazzurri avevano cerchiato in rosso il suo nome vista anche la possibilità di prenderlo a zero. Di questo però ne ha parlato l’agente in un’intervista a www.planetabj.com.

FUTURO – Nicolas Valentini, accostato spesso all’Inter, resta da separato in casa con il Boca Juniors. Il futuro del centrale argentino è ben delineato con il suo addio che ormai è cosa sicuro a partire dal prossimo anno. Proprio per questo anche l’Inter, e altri club europei, hanno fiutato l’occasione a zero.

Valentini, tra Boca e Europa. E sull’Inter…

PAROLE – Sull’argomento ha parlato anche Maximiliano Rea, agente dell’argentino che ha chiuso le due possibilità finora incontrate: «Non riprendiamo i colloqui con il Boca Juniors per il rinnovo di Valentini. Europa? Non ci sono trattative con Inter o Lazio». Il difensore interessa all’Inter anche per l’età che avanza al centro. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij non danno più le stesse sicurezze, non le daranno nemmeno la prossima stagione. Valentini può essere una soluzione, anche e soprattutto per la sua situazione contrattuale. Altri nomi, come quello di Alessandro Buongiorno, richiedono un investimento economico importante e la dirigenza deve fare valutazioni adeguate.