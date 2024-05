Arnautovic non ha convinto: numeri impietosi con l’Inter, sarà addio?

Arnautovic non ha convinto l’Inter, né Inzaghi. L’attaccante ex Bologna rischia di fare le valigie così come alcuni compagni di squadra che andranno via a parametro zero. Saranno le ultime uscite a definire o meno il suo addio.

LAVORO – Il futuro di Marko Arnautovic all’Inter non è più così tanto sicuro. L’attaccante austriaco, dopo una stagione fallimentare sotto la guida di Simone Inzaghi, rischia di dire addio con largo anticipo. Ha assaporato la Pinetina per ben due volte: la prima in giovane età, nell’anno del Triplete, adesso invece con la maturità da vero attaccante. Questa volta però, se non per unire il gruppo grazie al suo carisma, i numeri sono stati impietosi. L’ex Bologna è arrivato a Milano in pompa magna, con l’idea di prendersi sin dall’inizio il posto al fianco di Lautaro Martinez. Ma non è certo andata così e i numeri non mentono.

Arnautovic non ha convinto: l’Inter ora guarda oltre

PARTENZA E ADDIO – Bene all’esordio col Monza, poi invece, tanti numeri al ribasso e infortuni che hanno acceso l’allarme. Il lungo stop di Arnautovic con la maglia dell’Inter, si può sommare su due mesi e ben quindici partite saltate. Un numero enorme per un attaccante che doveva farsi trovare pronto nel momento del bisogno. Adesso però, le carte rischiano di essere rimescolate. Sono stati due i gol in campionato, un numero davvero esiguo per chi invece voleva prendersi la conferma sul campo. In Champions League è stata la stessa cosa: Arnautovic è andato in segno contro Benfica e Atlético Madrid. Da qui è nata l’idea di una cessione a partire da luglio: la spesa per portare l’attaccante in nerazzurro è stata consistente, perciò Giuseppe Marotta vorrebbe almeno rientrare dalla spesa. A questo si aggiunge uno stipendio netto abbastanza alto per uno che gioca solo una manciata di minuti.