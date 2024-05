Arnautovic può partire subito: l’Inter fa il prezzo! Una soluzione – TS

Nel prossimo mercato l’Inter può pensare a una cessione per Arnautovic. È quanto ipotizza il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, mettendo l’attaccante austriaco fra i partenti e con un prezzo fissato.

SUBITO FUORI – La seconda stagione di Marko Arnautovic all’Inter non è stata certo brillante, dopo la parentesi nel 2009-2010. Nella prima parte si è fatto notare per qualche infortunio di troppo, nella seconda per i gol sbagliati nell’andata contro l’Atlético Madrid, prima di segnare l’illusorio 1-0. E forse sarebbe servito anche al ritorno al Civitas Metropolitano, dove era di nuovo infortunato. In tutto sono quattro le reti, equamente divise fra Serie A e Champions League, in trentadue presenze contando tutte le competizioni. Poche, per chi doveva essere il terzo attaccante. Per la prossima stagione è già certo l’arrivo di Mehdi Taremi, questo ha fatto sì che la dirigenza stia facendo delle valutazioni sull’attacco (sempre con quattro giocatori). Dove proprio Arnautovic non è certo di restare: non va esclusa una cessione immediata.

Le opzioni per un nuovo addio di Arnautovic all’Inter

PREZZO FISSATO – Quattro milioni di prestito oneroso, altrettanti di riscatto e fino a due di possibili bonus. Questa la formula pattuita col Bologna ad agosto per riportare Arnautovic all’Inter. Un investimento anche oneroso, per un giocatore che ha compiuto trentacinque anni lo scorso 19 aprile. E che di conseguenza non è facile da piazzare. Tuttosport segnala come la società non veda di cattivo occhio una cessione a prezzo di saldo, col valore fissato in cinque milioni. Cifra definita per evitare una minusvalenza. L’arrivo del già citato Taremi, unito alla possibilità di un altro colpo in attacco, dovrebbero ridurre ulteriormente gli spazi per Arnautovic. Che, con la prospettiva di retrocedere nelle gerarchie, può cercare una soluzione diversa dall’Inter per il 2024-2025. Tanto che si parla di eventuali campionati “esotici”.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini