VIDEO – Salernitana-Atalanta 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Atalanta, posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



RIMONTA EUROPEA – Salernitana-Atalanta 1-2 nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Col brivido, ma l’Atalanta aggancia la Roma al quinto posto in classifica. La Salernitana è già retrocessa da una decina di giorni, ma se la gioca eccome. Non solo: va pure in vantaggio al 18′ con una discesa di Loum Tchaouna e sinistro a incrociare sul palo lontano. Poco dopo potrebbe pareggiare Ademola Lookman su cross dalla destra, ma devia a lato. Il nigeriano non si riscatta nemmeno al 49′, quando si infila bene in area e non trova la porta. Il pareggio è comunque in arrivo, l’Atalanta lo trova al 57′ con cross da destra, sponda di Mario Pasalic e tocco in anticipo nell’area piccola di Gianluca Scamacca. Passano sei minuti e un pallone respinto dalla difesa della Salernitana diventa buono per la grande battuta da oltre venti metri di Teun Koopmeiners, che ribalta il risultato. Poi Scamacca manca il tris mandando a lato da buona posizione, ma l’Atalanta regge e prende i tre punti.

SALERNITANA-ATALANTA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Salernitana-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.