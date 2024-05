Inzaghi il vantaggio dell’Inter, unicum tra le big di Serie A

Il vantaggio per l’Inter in vista della prossima stagione si chiama Simone Inzaghi: tra le big della Serie A, infatti, soltanto i nerazzurri potranno permettersi di non ripartire da zero con un nuovo allenatore e continuare a lavorare sul solco di quanto già costruito.

UNICUM – Mentre le altre big della Serie A lavorano per cercare di capire quelle che saranno le strategie di campo e di mercato in vista della prossima stagione, in casa Inter si sta già lavorando da tempo per mettere le basi per un’altra annata piena di successi. Il tutto è possibile grazie alla continuità in panchina garantita da Simone Inzaghi, pronto per iniziare la sua quarta stagione alla guida della squadra nerazzurra e alla sua prima da campione d’Italia. Un vero e proprio unicum del nostro campionato, dal momento che le pretendenti al prossimo scudetto dovranno ripartire da zero.

Inzaghi il vantaggio dell’Inter: continuità per i successi

AL LAVORO – Proprio per questo motivo, mentre Milan e Napoli sono al lavoro per chiudere gli arrivi di Fonseca e Conte e mentre la Juventus deve ancora stabilire i piani con il nuovo tecnico Thiago Motta, in casa Inter si lavora già incessantemente sul mercato. Gli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono da leggere proprio in questo senso, due scelte già orientate per i bisogni di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. In settimana previsto anche l’incontro del tecnico con la nuova proprietà Oaktree, dove si andrà a parlare delle strategie da perseguire in estate per essere competitivi al massimo anche la prossima stagione.