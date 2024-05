Bigica: «Inter-Sassuolo per la storia. Vogliamo rompere il 3/3»

Andrà in scena tra poco Inter-Sassuolo Primavera, semifinale dei playoff campionato. Prima della sfida ha parlato Emiliano Bigica, allenatore degli emiliani, che fa il punto sull’importanza di questa partita e sui precedenti stagionali.

SEMIFINALE – Va in scena questa sera alle 20.30 Inter-Sassuolo Primavera, gara che vale la semifinale del campionato primavera. I nerazzurri ci arrivano dopo il primo posto nella regular season, mentre i neroverdi hanno dovuto affrontare un turno in più e si potranno giocare la gara di questa sera grazie alla vittoria per 1-0 contro l’Atalanta, decisa da un gol di Russo. Prima della partita ha parlato l’allenatore Emiliano Bigica.

Inter-Sassuolo Primavera, le parole di Bigica nel prepartita

PER LA STORIA – Emiliano Bigica presenta in questo modo Inter-Sassuolo Primavera di questa sera, sottolineando anche i precedenti stagionali: «L’Inter ha dominato per grande parte il campionato, è una squadra che ha fisicità e tecnica. Esperienza, ci sono diversi giocatori che il campionato Primavera già lo hanno fatto e lo conoscono. Abbiamo cercato di recuperare energie il più possibile, però penso che abbiamo grande motivazione. Tra amichevole e campionato abbiamo perso tre volte su tre, vogliamo provare a metter loro i bastoni fra le ruote. Giochiamo per la storia, ci giochiamo una finale e sarebbe davvero bello avere la possibilità di poterla disputare».

ORGOGLIO – Emiliano Bigica sottolinea poi il tipo di partita che farà la sua squadra per Inter-Sassuolo, che cercherà anche di tenere alto l’orgoglio dei neroverdi, retrocessi in Serie B con la Prima Squadra dopo un campionato deludente dove – peraltro – sono arrivate due vittorie su due contro i “grandi” della squadra nerazzurra. Queste le parole sul tema: «Noi conosciamo solo uno spartito ed è quello che faremo, poi vedremo alla fine. C’è orgoglio per essere qui, c’è soddisfatzione per il nostro ambiente. Ora pensiamo a tenere alti i colori neroverdi e ci giochiamo questa partita contro i più forti del campionato»