Bisseck: «Bundesliga? Molto richiesto! Ma ho un piano con l’Inter»

Aurel Bisseck, alla fine della sua prima stagione con l’Inter, spiega quali sono i suoi piani del futuro. Il difensore, poi, torna anche al suo passato col Colonia.

PIANO – Il portale Geissblogg rende nota il seguito dell’intervista rilasciata da Aurel Bisseck. Il difensore informa così sul suo futuro: «Interesse da parte della Bundesliga? Credo ci siano già state alcune richieste. Non so quali club esattamente perché dico sempre molto esplicitamente al mio agente di lasciarmi in pace se non è specifico. Ma l’interesse da parte della Bundesliga è stato molto, anche lo scorso inverno. Posso immaginare di giocare in Bundesliga. Ma se devo essere onesto, per quanto mi sia spostato negli ultimi anni, un po’ di continuità sarebbe fantastico. Ovviamente l’obiettivo è quello di giocare il più possibile. Ma il mio desiderio sarebbe quello di stabilirmi in Italia per almeno due anni e poi vedere di stagione in stagione cosa succederà dopo».

Bisseck, non solo futuro: quanto il suo passato ha influito nell’Inter

GRATO – Aurel Bisseck torna indietro nel tempo e afferma: «Che ruolo ha avuto il Colonia per i miei successi con l’Inter? Il Colonia mi ha cresciuto, ma per il resto ho fatto la maggior parte del lavoro da solo. Naturalmente vorrei ringraziarli per il tempo e la formazione perché sono stato sotto contratto lì per quasi dodici anni. Il tempo ovviamente mi ha plasmato, sono ancora un grande tifoso del club e probabilmente rimarrà sempre così. Ma non c’è niente di più».

CAMPIONI – Sul suo ex compagno al Colonia Aurel Bisseck dichiara: «Io Campione d’Italia con l’Inter e Florian Wirtz in Bundesliga? Non abbiamo così tanti contatti tra noi. Lui è anche un po’ più giovane di me. Tanto tempo fa l’ho visto con la Nazionale quando noi dell’Under 21 abbiamo cenato insieme alla Nazionale maggiore. Per il resto abbiamo alcuni amici in comune, ma al momento non abbiamo una conversazione vivace. Ovviamente sono incredibilmente felice per lui che la sua carriera stia andando così bene».

RADICI – Aurel Bisseck continua: «Qualche ex compagno del Colonia mi ha contattato dopo aver vinto il titolo con l’Inter. Ma nessuno dei responsabili. Non ho ancora mai immaginato come sarebbe vincere un trofeo con il Colonia. Ma se la domanda si ponesse adesso, vincere un titolo con il club della mia infanzia sarebbe stata la sensazione più bella. Ma questa è la prima volta che ci penso davvero».

RITORNI – Così Aurel Bisseck immagina la fine della sua carriera: «Trovo un peccato la retrocessione del Colonia. Alcuni club appartengono semplicemente alla massima serie e l’FC è sicuramente nella lista. Ecco perché penso che sia un vero peccato. Tornerei a giocare lì a fine carriera? Ovviamente dipende da come va la carriera. Per me dipenderebbe da cosa dice la mia famiglia al riguardo. Ma il pensiero in sé è bello».