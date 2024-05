Inzaghi e il summit a 3! Annuncio rinnovo? Si aspetta un evento − SM

Simone Inzaghi si prepara ad incontrare l’Inter e la nuova proprietà. Ovviamente si discuterà sul rinnovo di contratto, cercando anche di programmare il futuro.

RINNOVO − C’è attesa per il summit tra Inzaghi, la dirigenza dell’Inter e la nuova proprietà Oaktree. Il tecnico vorrà conoscere i suoi nuovi datori di lavoro, che poche ore fa hanno comunicato a tutto il mondo Inter e non solo la loro venuta e i loro programmi in vista del futuro. Sul piatto del tecnico fresco campione d’Italia, riferisce Sport Mediaset, un rinnovo di contratto biennale per una cifra superiore ai sei milioni di euro a stagione. Ma prima della firma e dell’annuncio definitivo, bisognerà aspettare un evento molto importante per la nuova proprietà dell’Inter: ossia la nomina del nuovo CdA.

Inzaghi e il rinnovo con l’Inter vicinissimo

NOMINA IMPORTANTE − La nomina del nuovo CdA dell’Inter dovrebbe arrivare presumibilmente tra una quindicina di giorni. In quel caso Oaktree nominerà anche un nuovo presidente, con il nome di Javier Zanetti, attuale vicepresidente nerazzurro, favorito per ricoprire la nuova carica. Subito dopo tale evento, allora l’Inter potrà mettere nero su bianco il rinnovo di Inzaghi. Rimane tema caldo anche il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez. Col Toro previsto un appuntamento in settimana per discutere col suo procuratore Alejandro Camaño.