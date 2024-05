Biasin: «Mercato Inter, il messaggio. Lautaro Martinez? Sensazione»

Fabrizio Biasin ha parlato anche del possibile mercato dell’Inter dicendo la sua anche sull’eventuale rinnovo di Lautaro Martinez.

CONTINUITÀ – Queste le parole di Fabrizio Biasin sull’Inter in vista della prossima stagione e dopo il passaggio da Zhang ad Oaktree, nel corso di Radio Serie A. «Come si migliora questa squadra e soprattutto come si riparte dopo questi cambiamenti? La cosa migliore che si può fare, secondo me, è dare una sorta di continuità a quello che si è fatto nelle ultime stagioni. Nelle ultime stagioni non si è buttato un centesimo, anzi tendenzialmente lo hai portato a casa. Il risultato è una squadra che è parsa ancora più forte rispetto al passato. E quindi io credo che il fondo Oaktree ci ha tenuto a presentarsi facendo intendere di non essere un’entità astratta. Sai, quando arriva un fondo tu dici: “Ma questi chi sono? Chi li ha mai visti? Sanno che si gioca 11 contro 11?”. Ecco, il loro modo di comunicare mi fa capire che vogliono far capire alla gente che non sono qua per distruggere, ma per portare avanti un percorso, che non è un percorso dove voleranno milioni dalla finestra, perché non è così. Ma io ripeto, se si dà continuità, e quindi se si chiede a Marotta e Ausilio di andare avanti con il lavoro che hanno fatto fino adesso, secondo me, già questo è un’ottima notizia».

MESSAGGIO – Biasin ha aggiunto. «Se io dovessi chiudere gli occhi e riaprirli tra due mesi mi aspetto di vedere che qualche giocatore se ne va ed altri arrivano? Il messaggio che passa è: mentre l’anno scorso sono cambiate tante cose, tra le altre cose 12 giocatori, quindi una metà della rosa, la volontà quest’anno è preservare il più possibile un gruppo che ha fatto così bene, che non è arrivato alla fine del percorso ecc. ecc. Poi io conosco perfettamente le dinamiche del mercato. So che da qua al 1 settembre possono capitare una marea di cose, però la lezione che ho imparato (cioè in realtà non l’ho imparata, però provo ad impararla), mi dicono sempre: “Mai affezionarsi troppo ai giocatori. Sempre pensare al fatto che è il gruppo che deve essere preservato”».

RINNOVI – Poi Biasin ha spiegato. «La firma sul rinnovo prima Nicolò Barella di Lautaro Martinez? No, firmate tutti. Non ho preferenza, però so perfettamente che poi bisogna far incastrare tutte le cose. Cioè, ragazzi, l’Inter non si può permettere ingaggi da 10 milioni e più. E quindi bisogna venirsi incontro e tendenzialmente è più il giocatore che deve venire incontro alla società che il contrario. Ma non perché non si vogliano dare i soldi ai giocatori, perché non ci sono. Secondo me, lo farà Lautaro Martinez, che sensazioni ho? Ha pubblicato mezz’ora fa un bellissimo video celebrativo della stagione dove fa intendere di sentirsi molto interista e quindi sto già cascando un’altra volta nel tranello. Tutte le volte mi frego da solo, però la mia sensazione è che lui veramente non abbia nessuna volontà di andare altrove. Poi c’è il gioco del rinnovo e quindi lo metti in mano all’agente. L’agente è una persona tendenzialmente con pochissimi emozioni e sentimenti e prova a portare a casa più soldi possibili. Ci sarà questo braccio di ferro, però faccio veramente fatica ad immaginare che un giocatore come Lautaro possa prendere la fascia da capitano, gettarla dalla finestra e dire: “Riparto da un’altra parte”. Io non ci credo».