Lautaro Martinez: «Sognavo tutto questo! Volevo essere capitano dell’Inter»

Lautaro Martinez ieri ha concluso la sua sesta stagione all’Inter e adesso penserà alla Copa América con l’Argentina, oltre che al rinnovo. In un video diffuso sul suo account Instagram, il Toro ripercorre l’ultimo anno.

LA CHIUSURA – Ieri Lautaro Martinez non ha giocato in Verona-Inter, ma ha lo stesso ricevuto il premio per il titolo di capocannoniere. Ora per lui ci sarà la Copa América con l’Argentina, ma anche la tanto attesa trattativa per il rinnovo (visto quanto ha parlato il suo agente Alejandro Camano). Il Toro riassume le emozioni: «Questo campionato per me è stato speciale. Sognavo sempre questo: poter sollevare una coppa ed essere il capitano di una squadra molto importante come è l’Inter. Con mia moglie e i miei figli abbiamo formato una famiglia meravigliosa. È magico entrare a San Siro, è magico quando la gente fa un coro con il tuo nome o esulta per un gol. Questa è una cosa che ci godiamo ogni volta».

Lautaro Martinez celebra il tricolore dell’Inter: il video

LE IMMAGINI – Il video ripercorre la stagione dell’Inter campione, con anche immagini familiari di Lautaro Martinez e panoramiche della città di Milano. In mezzo, la frase ormai storica di Francesco Repice dalla radiocronaca del derby col Milan («Sono le 22 e 43 minuti del 22 aprile del 2024: l’Inter è campione d’Italia!»). C’è anche spazio per una breve dichiarazione di Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez: «È un gran lavoratore, molto presente come padre. È sempre preoccupato per noi e vuole che vada tutto bene».