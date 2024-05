Bucchioni: «Inter KO col Sassuolo? Una variante da considerare»

La sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo sabato sera a Reggio Emilia ha fatto molto discutere, visto che ha ulteriormente infuocato la lotta per non retrocedere. Bucchioni, in collegamento con Sportitalia Mercato, vede tante valutazioni da fare non solo sull’atteggiamento dei nuovi campioni.

COSA RESTA? – La giornata di Serie A che si è conclusa stasera ha visto tutte le squadre in lotta per non retrocedere fare punti. Si è detto tanto della sconfitta dell’Inter, ma Enzo Bucchioni non attacca: «La variabile, rispetto a tutto quello che diciamo sulle cose inaccettabili che abbiamo visto nel nostro campionato, sono gli scontri diretti. Ce ne sono tantissimi, poi per quanto riguarda il Sassuolo e l’Udinese bisogna capire se questi risultati sorprendenti hanno una reazione. Perché le ho viste le partite: sono squadre morte».

Bucchioni poco convinto che Sassuolo-Inter “falsi” la Serie A

L’AVVERSARIO – Stasera anche il Napoli ha “regalato” un punto a una pericolante, prendendo gol al 92′. Ma per Bucchioni potrebbe non bastare: «Se l’Udinese si presenta come stasera negli scontri diretti non si salva. Idem il Sassuolo pre-Inter. Perché i giocatori non sono abituati, non hanno la garra e la determinazione. Questi risultati hanno dato un po’ di ossigeno, ma se non c’è reazione vedo le squadre con la stessa difficoltà».