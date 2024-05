Udinese, pari per sperare nella salvezza: Napoli ripreso oltre il 90’

L’Udinese dà l’ennesima delusione stagionale al Napoli. Non basta Osimhen: Success – che non segnava da un anno – firma l’1-1 al 92’. Che fa sperare i friulani per la salvezza.

PARI NEL RECUPERO – L’Udinese muove la classifica. Col Napoli, dopo tante fregature allo scadere, trova l’1-1 al 92’. Il primo tempo è bruttissimo: non ci sono tiri in porta da parte di entrambe le squadre. L’unica vera occasione decente è una girata di Jaka Bijol, peraltro accostato all’Inter, di poco a lato alla destra di Alex Meret. A inizio ripresa però il Napoli passa, con un cross da destra di Matteo Politano per il gran colpo di testa di Victor Osimhen. Che segna nella stessa porta dove un anno fa aveva firmato il gol dell’aritmetica dello scudetto. L’Udinese è nei guai e prova a reagire col subentrato Keinan Davis, si libera bene e calcia ma Alex Meret respinge. A dieci minuti dalla fine assist sulla sinistra per il diagonale di Osimhen, ma è in fuorigioco e il VAR annulla. Poco dopo altra grande occasione Napoli: Osimhen calcia da destra, Maduka Okoye respinge e Politano serve Hamed Junior Traoré murato da Bijol. Il Napoli non raddoppia e quindi l’Udinese pareggia al 92’, con sponda di Thomas Kristensen per Isaac Success che anticipa Leo Ostigard e incrocia il pari. Con l’Udinese che spera.

SERIE A – LA CLASSIFICA DOPO UDINESE-NAPOLI 1-1

Inter 89

Milan 71

Juventus 66

Bologna 64

Atalanta 60

Roma 60 *

Lazio 56

Napoli 51

Fiorentina 50 *

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 37

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 15 *

* una partita in meno