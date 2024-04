Esposito decisivo, ma Stankovic bucato: stop per la Sampdoria

La Sampdoria continua a lottare per agguantare un posto nei playoff in Serie B, per giocarsi le sue possibilità di tornare subito in Serie A. Nonostante Sebastiano Esposito sia decisivo, il gol subito da Filip Stankovic porta a uno stop per i blucerchiati: 1-1 contro il Como.

ALTA CLASSIFICA – Uno stop per il Como, ancora al secondo posto della classifica di Serie B, ma anche per la Sampdoria, che sta lottando per un posto nei playoff per cercare di tornare subito in Serie A. Le due squadre si sono affrontate oggi allo stadio Marassi, una gara che ha visto anche la presenza di due giocatori dell’Inter in prestito, scesi entrambi in campo da titolari e che hanno disputato novanta minuti: Sebastiano Esposito in attacco e Filip Stankovic in porta.

Esposito e Stankovic: la partita dei due prestiti dell’Inter

DECISIVO – Proprio Sebastiano Esposito è decisivo nel gol che porta al momentaneo 1-0 della Sampdoria al minuto 66: suo, infatti, l’assist per il gol di Fabio Borini che apre le marcature e illude i tifosi di casa della vittoria. Un segnale importante quello dell’attaccante di proprietà Inter, rientrato da poco da un lungo stop per infortunio e che subito mette lo zampino dando il suo contributo per agguantare quantomeno l’ottavo posto in classifica, l’ultimo per poter partecipare ai playoff.

BUCATO – Tuttavia non basta l’assist di Sebastiano Esposito: al minuto 82, infatti, il Como pareggia. Con Filip Stankovic che prende gol da Patrick Cutrone, che permette ai lariani di riportare il risultato in parità. Si tratta del gol che, di fatto, si rivela decisivo per fissare il risultato sull’1-1 finale. Un pareggio che permette al Como di mantenersi al secondo posto a un punto di vantaggio sul Venezia ieri vincente contro la Cremonese, così come alla Sampdoria di mantenere l’ottavo posto a +1 sul Pisa nono.